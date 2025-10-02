【新華社フフホト10月2日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市ウラド中旗で、牧畜民が飼っている猫とモンゴリアン・マスティフが寄り添いながら過ごしている。幼少期から共に育ち、片時も離れない2匹は、動物同士の深い友情を感じさせる。（記者/李雲平）