知的で洗練された印象のネイビーは上品さを求める40・50代にピッタリのカラー。今回はそんなネイビーの「きれいめトップス」を【GU（ジーユー）】でピックアップ！ きちんと見えするシャツやジャケットにもなるカーディガンなど、おしゃれスタッフさんのコーデともにご紹介します。ぜひ秋に向けた着こなしの参考にして。 きちんと見えが叶うゆったりシルエットのシャツ 【GU】