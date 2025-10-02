◆米大リーグワイルドカードシリーズ第２戦ドジャース―レッズ（１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１日（日本時間２日）、１勝０敗で突破に王手をかけているワイルドカードシリーズ第２戦の本拠地・レッズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１回裏先頭の１打席目は一ゴロに倒れた。２試合連続先頭打者本塁打とはならなかった。ドジャースの先発は山本