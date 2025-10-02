女優の杉本彩（57歳）が、10月1日に放送されたトーク番組「これ余談なんですけど…」（朝日放送）に出演。「見ただけでビッチとわかる」と話した上で、櫻坂46・中嶋優月（22歳）を見て「あっはっはっは」と笑い、中嶋を動揺させた。杉本彩、カーネーション・吉田結衣、エルフ・荒川、平成ノブシコブシ・吉村崇をゲストに、さまざまな恋愛トークを繰り広げる中で、男性、女性共に「見るからにダメ」な人と交際してしまうことがある