１日、河北省秦皇島市海港区の国家管網集団北方管道秦皇島作業区で、北部の天然ガスを南部に送る「北気南下」エネルギールートの設備を点検する技術者。（北京＝新華社配信／曹建雄）【新華社北京10月2日】新中国成立76周年を迎えた1日、各業界の労働者らは職場を守り、祖国に祝福を送った。１日、江蘇省興化市陳堡鎮の中鉄上海工程局塩宜鉄道プロジェクト鉄筋加工場で、溶接作業に当たる従業員。（北京＝新華社配信／周社根）１