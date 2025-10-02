福島県郡山市で１月、大阪府から大学受験に来ていた予備校生の女性（当時１９歳）を酒気帯び運転の車ではねて死亡させたとして、自動車運転死傷行為処罰法違反（危険運転致死傷）などに問われた同市昭和、無職池田怜平被告（３５）を懲役１２年とした福島地裁郡山支部の裁判員裁判判決が２日、確定した。弁護側、検察側の双方が期限の１日までに控訴しなかった。判決によると、池田被告は１月２２日午前６時半頃、酒気を帯びた