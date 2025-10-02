10月2日の日経平均は値上がりしています。【映像】日経平均株価 一時500円以上値上がり 10月2日朝の東京証券取引所の日経平均株価は200円近く値上がりして始まり、その後、上げ幅は500円以上まで拡大しました。アメリカ政府の一部閉鎖の影響は限定的とみられ、前日のアメリカ市場で利下げ観測を背景に主要な株価3指数がそろって上昇した流れを受けています。（ANNニュース）