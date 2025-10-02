とちぎテレビ 足利銀行は１８９５年・明治２８年の創業から１０月１日で１３０年を迎え、それを記念して作られたマスコットキャラクターがデザインされたエコバックが全ての店舗で来店者に配布されました。 清水和幸頭取は行員向けのビデオメッセージで「長い歴史を通じて築き上げてきた地域やお客さまとの信頼関係は目には見えませんが、これが私たちの財産です。これからもこの財産を大切にしさらに豊かなも