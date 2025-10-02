処方せんを偽造し、400万円相当の抗がん剤などをだまし取った疑いで、医師の男が逮捕された。男は、「借金返済に充てるためだった」などと容疑を認めていて、警視庁は、数十人分の処方せんを偽造し、約1億円相当をだまし取った可能性があるとみて調べている。“1錠約1万円”高額抗がん剤を卸会社へ…東京・大井署で10月1日午前7時半頃、カメラが捉えたのは、視線を下に向けながら歩く、医師の小西悠太郎容疑者（44）。処方箋を偽造