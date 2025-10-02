女優伊藤沙莉（31）が2日、自身のX（旧ツイッター）を更新。“推し”との共演に歓喜した。伊藤はガールズグループ「HANA」のメンバー、NAOKOとマクドナルドの新CMで共演。伊藤はHANAのファンクラブに加入するなど同グループの大ファンで、新CMを紹介する記事をリポストすると「どっっっっっひゃぁああああ！！！！！！！！」と大喜びした。同じくHANAファンの女優広瀬アリスも伊藤の投稿をリポストし「ぎやぁぁぁぁあぁぁぁぁぁあ