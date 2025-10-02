美人局の手口で誘い出した男性に暴行を加え財布などを奪ったとして、男女５人が逮捕されました。強盗傷害などの疑いで逮捕されたのは、大阪府熊取町の会社員・大屋圭吾容疑者（２５）と、妻の恵里那容疑者（２２）ら５人です。警察によりますと大屋容疑者らは今年４月、ＳＮＳで知り合った２３歳の男性を泉佐野市内の公園に呼び出し、顔を殴るなどの暴行を加えて財布やスマホを奪ったうえ、車に乗せて連れ去るなどした疑いが