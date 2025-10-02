「ア・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ヤンキース４−３レッドソックス」（１日、ニューヨーク）レッドソックスが接戦に敗れ、１勝１敗のタイに持ち込まれた。吉田正尚外野手が代打で登場し２戦連続の安打を放ったが、拙攻が響いた形になった。試合は２点を追う三回にストーリーの２点適時打で試合を振り出しに戻すと、１点を勝ち越された六回には再びストーリーが左翼へ同点ソロを放った。そして七回、連続四死球などで