自民党総裁選が始まり、各地で討論会や演説会が行われている。そんな中、小泉進次郎農水大臣が、手元の資料を見ながら論戦する姿に、記者が「そんなに慎重すぎてどうする」と質問。【映像】カンペを見ながら論戦する様子（実際の映像）小泉氏は「責任ある立場の者は、適切な慎重さは兼ね備えるべき。最終的にいかに正確に私の思いが伝えられるか、そこに私は重きを置いたつもりだ」と答えた。政治家は議場や会見で、原稿や資