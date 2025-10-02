「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース−レッズ」（１日、ロサンゼルス）ドジャースの奥さま達で構成されるドジャーワイブスのインスタグラムが更新され、第２戦の集合写真がアップされた。大谷翔平の妻・真美子さんは白の長袖に黒のパンツを合わせたシンプルスタイル。前日は左後列だったが、この日は中央寄りの後列で笑みを浮かべている。また高身長が際立つショットになった。前日の第１戦でも集合写真がア