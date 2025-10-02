群馬県前橋市の小川晶市長は2日午前、既婚の男性職員とラブホテルで10回以上会っていた問題を巡り、前橋市議会に2度目となる説明を行っている。説明会には男性職員の代理人弁護士も出席している。説明会の冒頭撮影では、小川市長が発言する事はなかった。小川市長は9月26日に前橋市議会に対して説明会を行ったが、市議からの質問を受け付けなかったため、きょう2日には再度市議会への説明を行い、質疑応答にも応じる事になった。議