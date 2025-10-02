第40回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞を受賞した原浩さんの小説『火喰鳥を、喰う』（角川ホラー文庫刊）が実写映画化され、10月3日から公開されます。死んだ親族の日記が届いたことをきっかけに、不可解な出来事が始まるミステリー。ヒロインの久喜夕里子役を演じた山下美月さんにお話を聞きました。（文：かわむらあみり写真：junko）あらすじ長野県で暮らす久喜雄司（水上恒司）と夕里子（山下美月）の元に、戦死した親族の