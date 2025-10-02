©GettyImages多和田葉子さんに世界的評価ノーベル文学賞の発表が今年も近づいた。毎年「推し」大会になって申し訳ないのだけれど、もう今年は多和田葉子がいよいよの段階に入っているので、より熱が入る。昨年の受賞が韓国の女性作家ハン・ガンであったため、当分日本には来ないとみなさん思っているだろう。男女交互の授賞になるという俗説もある（つまり、今年は男性）。とはいえ、近年のアジア文学および日本文学へ