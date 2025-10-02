俳優の谷原章介が２日、ＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）に生出演した。今週月曜日から同局の佐々木恭子アナがレギュラー出演。木曜スペシャルキャスターで元衆院議員の杉村太蔵との共演に谷原は「おふたりは、共演歴ってあるんですか？」と聞くと、佐々木アナは「仕事は初めてご一緒させていただくと思います」と明かすと杉村は「そうですね。僕もそう思っています。よろしく