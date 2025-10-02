０２６年度のＪＲＡ騎手免許試験（新規）と調教師免許試験（新規）の第一次試験の結果が１０月２日、ＪＲＡから発表された。９人が申請した騎手免許試験（ＪＲＡ競馬学校生徒は０人）の合格者は「該当者なし」で、４年連続４回目の挑戦となったミカエル・ミシェル騎手＝仏国＝は不合格に終わった。ミシェルは２日、船橋競馬場で騎乗前に「試験に合格できなかったことは、とても残念な気持ちです。ただ今日も船橋で騎乗があり