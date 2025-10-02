モデルの長谷川理恵（５１）が２日までに自身のインスタグラムを更新。私服姿を公開した。「息子が一回も着なかったプチバトーのＴシャツ。母さんもらいます。リアルちびＴ」と伝え、赤と白のボーダーＴシャツにデニムを合わせたコーディネートショットをアップ。「１２ｙｅａｒ１５２だって。小柄な女性は全然いけるね」とサイズもつづった。この投稿には「楽勝できれちゃいますね！」「素敵すぎ」「めちゃくちゃお似合い」