◆米大リーグ・ワイルドカードシリーズ第２戦ヤンキース４―３レッドソックス（１日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースが１日（日本時間２日）、レッドソックスとのワイルドカードシリーズ第２戦に４―３で勝ち、対戦成績を１勝１敗とした。同点で迎えた８回２死一塁、７番ウェルズの打球は右翼線に。フルカウントだったことで一塁走者チザムが一気に二塁、三塁を蹴って間一髪のホームイン。９