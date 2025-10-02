テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２日、５年に１度行われる「国勢調査」を特集した。日本に暮らすすべての人が対象で回答期限は今月８日。スタジオでは調査の目的、今後の課題を特集した。国勢調査についてコメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏は「僕は疑問なんですよね…これ、いるの？と。このわざわざ５年に１回やっていること」と投げかけた。さらに調査に「１０００億