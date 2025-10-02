東かがわ市役所(資料) 香川県東かがわ市が1日、香川県宅地建物取引業協会、全日本不動産協会香川県本部と情報連携して企業立地のマッチングを促進する事業をスタートしました。 東かがわ市に立地を検討している企業から申請を受け付け、企業名を匿名にして希望する条件だけを市から協会らに伝え、立地に適した土地や建物の情報を提供してもらって市から企業にフィードバックします。 具体的な交渉は企業と不