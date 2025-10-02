◇MLB ドジャースーレッズ（日本時間2日、ドジャー・スタジアム）MLBの大谷翔平選手とNBAの八村塁選手の2ショットにファンは驚きです。地区シリーズ進出をかけてレッズと戦うドジャースは試合前に公式SNSで日本代表同士の夢の2ショットを公開。大谷選手は以前に妻の真美子さんとレイカーズ戦を観戦するなど交流がある2人です。Tシャツにサンダル姿とまだリラックスモードの大谷選手の横に八村選手がドジャースのユニフォームを身に