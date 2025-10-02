「ア・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ヤンキース４−３レッドソックス」（１日、ニューヨーク）ヤンキースが接戦を制し、１勝１敗のタイに戻した。八回にウェルズの右翼線二塁打でチゾムが一塁から一気にヘッドスライディングで生還した。同点の八回２死一塁。ウェルズが放った打球は右翼線のギリギリのところに落ちた。塁審の判定はフェア。一塁からスタートを切っていたチゾムが一気にホームを目指し、最後はヘッドスラ