重要施設の上空での小型無人機「ドローン」の飛行を規制する法律の改正に向け、警察庁は今月（10月）7日から有識者検討会を行うことを明らかにしました。現行の「ドローン規制法」は、2015年に総理官邸の屋上にドローンが落下した事件を受け、議員立法として制定されたものです。この法律では、国会議事堂や官邸、原発のほか自衛隊や在日アメリカ軍の基地など重要施設の敷地と、その周辺およそ300メートルの上空が飛行禁止区域に設