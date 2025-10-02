フィギュアスケート女子で全日本選手権２連覇などの実績を持つ紀平梨花（２３）＝トヨタ自動車＝が９月２９日に、アイスダンスに挑戦し、西山真瑚（しんご、２３）＝オリエンタルバイオ＝と新たにカップルを結成すると発表した。２０２１年シーズンから苦しんでいる右足首のケガの影響で、今季は、ミラノ・コルティナ五輪（来年２月６日開幕）の最終選考会となる全日本選手権（１２月１８日開幕、東京）の予選だった中部選手権（