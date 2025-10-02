大人気コスメブランド【KATE（ケイト）】と、伝説的人気漫画『NANA』（矢沢あい原作）の夢のコラボが実現しました。2025年10月25日（土）より、限定デザインの「ケイト ラッシュバースト（N）」が数量限定で登場。ロング・ボリューム・カールキープをすべて叶える実力派マスカラが、NANAの世界観を詰め込んだ特別パッケージであなたの目もとを彩ります♡ NANAの世界観をまとう限定デザイン