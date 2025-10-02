オレはヒロキ。アイネと結婚してもう15年近くになる。アイネは昔いじめられた経験があり、それが心の傷になっていると聞かされていた。けれどオレから言わせてみれば、いじめられたのはアイネにも原因があったんだろう。はっきり言って気が利かないしどんくさい。だから最近ではアイネに「だからいじめられるんだ」とはっきり伝えてやるようにしている。オレはアイネが悲しそうにうつむくたび、仕事で受けたストレスがスッキリする