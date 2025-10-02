気象庁によると、午前９時ごろに台風第２１号が発生しました。 【画像】台風21号の今後の進路は・今後の天気 ２日９時、フィリピンの東の北緯１４度３５分、東経１２７度３５分において、熱帯低気圧が台風第２１号になりました。台風は１時間におよそ２０キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで中心から半径２８０キ