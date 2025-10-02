欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）１次リーグ第２節（１日＝日本時間２日）、マンチェスター・シティー（イングランド）のノルウェー代表ＦＷエーリングブラウト・ハーランド（２５）は敵地で日本代表ＭＦ南野拓実の所属するモナコ（フランス）戦で２得点をマークした。ハーランドは前半１５分にＤＦラインを抜け出すと、ボールを浮かせてＧＫの頭上を抜くシュートで先制。４４分にはヘディング弾で加点した。試合は終盤に追い