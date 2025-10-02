µþÅÔÂç¾ÞÅµ¤Î¿Íµ¤¤ÈÇÛÅö ①¿Íµ¤¤Ï¡Î£²¡¦£³¡¦£²¡¦£³¡Ï¤Ç¼´¤È¤·¤Æ¤Î¿®ÍêÅÙ¤Ï¹â¤¤¡£ ¤Þ¤¿¡¢②¿Íµ¤¡Î£²¡¦£±¡¦£²¡¦£µ¡Ï¡¢③¿Íµ¤¡Î£±¡¦£±¡¦£²¡¦£¶¡Ï¡¢④¿Íµ¤¡Î£±¡¦£²¡¦£±¡¦£¶¡Ï¤Ç¡¢Â¾¤Î¾å°Ì¿Íµ¤¤âµÚÂèÅÀ¡£ ¤½¤Î°ìÊý¤Ç⑧¿Íµ¤°Ê²¼¤«¤é¤â£³Æ¬¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÈÍð¤ÎÍÍÁê¤âÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ÇÏÏ¢Ê¿¶ÑÇÛÅö¤Ï£¸£¶£¹£²±ß¤È¹â¤á¤Ç¡¢90ÇÜ°Ê¾å¤¬£³²ó½Ð¤Æ¤¤¤ëÈ¿ÌÌ¡¢10ÇÜÂæ¤ÎÇÛÅö¤¬È¾¿ô¤Î£µ²ó¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¶¤ìÉý¤ÎÂç¤­¤¤