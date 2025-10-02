日々性能が向上するドローンによるテロなどに対処するため、飛行が禁止されている地域の範囲の拡大などを含め、いわゆるドローン規制法の改正も視野に有識者検討会が開かれます。警察庁によりますと、ドローン規制法が制定された2016年に比べ、ドローンの性能は飛躍的に向上しています。たとえば当時、平均的な最高速度は時速約50キロでしたが、現在市販されているものは時速約70キロから80キロで、海外製のものでは時速100キロを