26年度のJRA騎手免許1次試験の合否が2日に発表された。合格者はなく、自身4回目の受験となったフランス人女性騎手のミカエル・ミシェル（30）は不合格。来年1月28日に行われる日本語での口頭試験を含む2次試験に進むことはできず、ルメール、M・デムーロに続く3人目の外国人JRA騎手への夢は今年もかなわなかった。ミシェルは「今はとても残念で寂しい気持ちです。来年以降のことは何も考えられません」とコメントした。ミ