米国務省のロゴ（ロイター＝共同）【ワシントン、ニューヨーク共同】米政府は1日、イランの国際的な武器調達網に関与したとして21団体・17個人を独自制裁の対象に指定した。中国や欧州にも拠点を設け、核関連技術や弾道ミサイル部品の取得を図ったとしている。イラン核問題を巡る対イラン国連制裁が再発動したことを受け、圧力を強めた。ルビオ国務長官は声明で「イランは決して核兵器を持つことはできない」と強調。イランが