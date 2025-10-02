日本プロ麻雀連盟の最高峰タイトル「鳳凰位」への挑戦権を争う、鳳凰戦A1リーグの第11節C卓（5人打ち）が10月1日、東京都・夏目坂スタジオで行われ、元Mリーガー・藤崎智が現役Mリーガー2人を含む戦いで卓内トップを取った。【映像】内川、阿久津もプレーする「Mリーグ」EX風林火山・内川幸太郎、KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太と、現役Mリーガー2人もいる中、降級ラインが気になる藤崎が大活躍。1、2回戦と連続でトップを