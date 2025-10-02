フォーカスシステムズは４日ぶり反発。１日取引終了後、ＮＴＴグループのＮＴＴデータの新パートナー制度におけるコアビジネスパートナーに認定されたと発表した。ＮＴＴデータと経営層一体となり共同でビジネス拡大を推進する。フォーカスの柔軟性に富んだ体制構築力やシステム開発による事業貢献度、求められる顧客満足度水準などが総合評価されたという。これが材料視