1日、鹿角市の果樹園でリンゴが食い荒らされているのが相次いで確認されました。いずれも周辺には、クマのものとみられるフンが見つかっています。鹿角警察署の調べによりますと、1日午前5時半ごろ、鹿角市の70代の男性が鹿角市花輪字堪忍沢の果樹園を確認したところ、リンゴ約70個が食い荒らされているのを見つけました。また、午前6時ごろには鹿角市花輪字堪忍沢の別の果樹園でリンゴ約100個が食い荒らされているのを鹿角市の60