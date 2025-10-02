西松屋チェーンは４日ぶりに急反発している。同社は１日の取引終了後、２６年２月期第２四半期累計（２月２１日～８月２０日）の連結決算を発表した。売上高は９６９億７３００万円、営業利益は７３億５００万円、最終利益は４９億６９００万円だった。同社は２６年２月期中間期から連結決算に移行した。単独決算だった前年同期は売上高が９３５億１５００万円、営業利益が７０億２４００万円、最終利益は４７億４９