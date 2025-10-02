【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HANAのNAOKOと伊藤沙莉と共演するマクドナルド“三角チョコパイ”の新TVCM『いちごの暴力♡』篇が、10月7日より放映される。 ■TVCM概要 新TVCMでは、マクドナルドCM初出演となるHANAのNAOKOと、俳優の伊藤沙莉との豪華共演が実現。NAOKOと伊藤が息の合ったキレキレのダンスを披露し、「三角チョコパイの季節」の到来を楽しく、華やかに表現している。 秋の紅葉が美しい公園で、