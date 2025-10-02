アルゴグラフィックスは高い。１日取引終了後、株主優待制度を新設すると発表した。毎年３月末・９月末の年２回実施する。これが好感されている。 ３月末の優待では１００株以上を１年以上継続保有することを条件に、保有株数に応じてＱＵＯカード１０００円分、または株主優待カタログギフト３０００～１万円分を贈呈。９月末の優待では１００株以上を保有する株主にオリジナル壁掛けカレンダーを贈呈す