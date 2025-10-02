ASUS JAPANは、27インチQHD（2560×1440）IPSパネルを搭載した新型モニター『ASUS ZenScreen MB27ACF』を2025年10月3日に発売する。 （関連：【画像】『ASUS ZenScreen MB27ACF』《詳細・デザイン一覧》） 重量は3kg未満、最厚部わずか5.4mmという薄型・軽量設計で、日常のエンターテインメントからカジュアルなゲーム、さらにはビジネスシーンまで幅広く対応するモデルだ。前モデルと同等の重量な