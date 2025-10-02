午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４６５、値下がり銘柄数は１０８７、変わらずは６１銘柄だった。業種別では３３業種中６業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、医薬品、ガラス・土石、金属製品など。値下がりで目立つのは電気・ガス、その他製品、サービスなど。 出所：MINKABU PRESS