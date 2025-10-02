アサヒグループホールディングスが軟調推移。同社は１日、サイバー攻撃に伴うシステム障害の影響で、１０月に予定していた新商品の発売を延期すると発表した。影響の長期化による収益の下振れリスクが警戒され、売りを促したようだ。アサヒ飲料の「三ツ矢ミックス果実のフルーツソーダ」や「ウィルキンソンドライジンジャエールレモン」などに加え、アサヒグループ食品の「ミンティ