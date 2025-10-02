【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ME:I（ミーアイ）を起用したロングセラーミルクキャンディ“特濃ミルク8.2”の新CM『濃い日。』の『特濃ミルク』篇、『塩ミルク』篇、『濃香いちご』篇（各15秒）が、10月4日より全国で放映開始となる。 ■ME:Iが仲良く“濃い1日”を楽しむ小旅行へ！CM撮影の様子を収録したメイキング映像も公開 “特濃ミルク8.2”公式サイトおよびUHA味覚糖の公式YouTubeチャンネルでは、