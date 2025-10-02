TCフォーラムは12月13日に、日本酒を楽しむ年忘れイベント「にほんしゅ ひと巡り ―新橋 2025―」を、同社の運営する貸し会議室「MEETING SPACE AP新橋」（東京都港区）3階フロアにて開催する。●貸し会議室をコミュニケーションの場にする新しい使い方を提案開催時間は第1部が11時30分〜14時、第2部が16時〜18時30分で、完全入れ替え制となる。入場料は5000円で、オリジナル枡、酒チケット×16枚、おつまみチケット×2枚、お