負傷の癒えたキャプテンが充実したプレーぶりでアーセナルをチャンピオンズリーグ（CL）連勝に導いた。CLリーグフェーズ第2節が現地時間10月1日に行われ、アーセナルはオリンピアコスと対戦した。12分にマルティン・ウーデゴーアのスルーパスにヴィクトル・ギェケレシュが抜け出すと、シュートがポストに当たったところをガブリエウ・マルティネッリが押し込み先制に成功。その後はなかなか追加点を奪えず苦しんだが、90＋2分