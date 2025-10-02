◇ア・リーグワイルドカードシリーズ第2戦レッドソックス 3―4 ヤンキース（2025年10月1日ニューヨーク）レッドソックスはヤンキースに3―4で敗れ、1勝1敗で決着は第3戦にもつれ込んだ。ヤンキースの先発は左腕ロドンで、レッドソックスは2―1と先勝した9月30日（日本時間10月1日）の第1戦で代打逆転適時打を放った吉田正尚が引き続きベンチスタート。先発右腕ベロが初回、ヤ軍4番・ライスに2ランを浴びて先制されたが