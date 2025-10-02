千葉県の第三セクターいすみ鉄道で昨年10月に起きた普通列車（2両編成）の脱線事故で、運輸安全委員会は2日、調査報告書を公表した。現場区間に敷かれた枕木に腐食やひび割れがあり、列車がカーブ走行した際の横圧に耐え切れずレール幅が広がって脱線に至ったと推測。必要な補修ができていなかったとして管理方法などを見直すよう勧告した。事故は昨年10月4日午前、千葉県いすみ市の国吉―上総中川間を時速41キロで走行中に発