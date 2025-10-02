10月4日の自民党総裁選挙まであと2日。【映像】若い！ 14年前の林氏がギターを弾きながら熱唱5人の立候補者の政策については頻繁に議論されるが、「スペック」と「人間的魅力・人となり」はどうか？ ここでは林芳正氏について、テレビ朝日政治部 小手川太朗記者に聞いた。━━小手川記者の分析によると、林氏の「陣営の結束＝5点満点」とのことだが理由は？「林氏は旧岸田派に所属しており、5人の候補の中で派閥を足場に戦うと